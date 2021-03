- Fragen und Antworten zu Corona-Schnelltests

Die ersten Supermärkte und Drogeriemärkte machen schon Werbung für diese Laien-Selbsttests. Auch in Apotheken soll man sie bekommen können. Das sind Tests, die ich selber zu Hause machen kann. Dafür schiebe ich mir ein Wattestäbchen 2,5 Zentimeter in die Nase. Gurgel- oder Spucklösungen, die es in Österreich schon gibt, sollen in Deutschland erst noch kommen.

Ärzte und auch das Bundesgesundheitsministerium warnen aber vor einer gewissen Fehleranfälligkeit. Sollte so ein Test positiv ausfallen – muss das Ergebnis bestätigt werden – durch einen PCR-Test, der ist aber deutlich teurer. Eine Meldepflicht für einen Laienselbsttest gibt es nicht. Auch von diesen Selbsttests hat sich der Bund bereits 200 Millionen Stück gesichert.