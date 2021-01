dpa/ picture alliance/ Christophe Gateau Bild: dpa/ picture alliance/ Christophe Gateau

Do 14.01.2021 | 06:25 | Auf den Punkt

- Wie sind die Berliner Impfzentren organisiert?

In Berlin eröffnet am Donnerstag das Impfzentrum im Erika-Heß-Eisstadion - und damit das zweite in der Stadt. Wie das Impfen in Berlin genau organisiert ist, bringt Inforadio-Redakteur Henning Wächter auf den Punkt.