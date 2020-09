- Was ist das Nervengift Nowitschok?

Laut Speziallabor der Bundeswehr soll dem russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny das Nervengift Nowitschok verabreicht worden sein. Was das genau für ein Gift ist und wo es herkommt, bringt Franziska Hoppen auf den Punkt.



Der Name der chemischen Waffe Nowitschok bedeutet auf Russisch "Neuankömmling". Es gibt davon rund 100 Varianten. Sie gelten als die tödlichsten Nervenkampfstoffe, die jemals hergestellt wurden.



Aufgenommen wird das Gift meist in feiner Pulverform, über die Haut oder Atemwege. Es löst Krampfzustände aus und die Muskeln funktionieren nicht mehr richtig. Ohne Gegenmaßnahmen droht der Tod durch Ersticken oder Herzversagen. Die Überlebenschancen sind gering.



Das Mittel ist kaum nachweisbar und auch in geringen Dosen schnell wirksam. Übliche Gegenmittel können nur wenig ausrichten.



Entwickelt haben das Gift in den 1970ern und 80ern sowjetische Wissenschaftler - auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und als Reaktion auf das Chemiewaffenprogramm der USA.



Der russische Chemiker Wil Mirsajanow machte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Öffentlichkeit auf das Gift aufmerksam. Er selbst hatte für das Nervenkampfstoffprogramm der Sowjetunion gearbeitet. Und er argumentierte: Nowitschok wurde nicht offiziell als chemischer Kampfstoff geführt. Deshalb wurden mögliche Bestände in Russland auch nicht von der internationalen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) erfasst. Diese erklärte 2017: Russland habe alle Chemiewaffen vernichtet. Doch auch andere Wissenschaftler berichten über das Kampfmittel. Damit widersprechen sie der russischen Regierung. Die sagt: Nowitschok sei nie entwickelt worden.