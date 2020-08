picture alliance/Heritage-Images Bild: picture alliance/Heritage-Images

Mi 12.08.2020 | 12:10 | Auf den Punkt

- Namibia lehnt Angebot zur Wiedergutmachung ab

Mit einer Zahlung und einer Entschuldigung wollte Deutschland Wiedergutmachung für ein dunkles Kapitel seiner Geschichte leisten: Die Verbrechen an den Volksgruppen der Herero und Nama im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Namibia hat das Angebot abgelehnt und will weiterverhandeln. Worum es in dem Streit geht, bringt Werner Schoninger auf den Punkt.