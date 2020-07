dpa Bild: dpa

Mi 29.07.2020 | 07:05 | Auf den Punkt

- Werkverträge: Weniger Lohn und Arbeitsschutz

Seit Jahren stehen die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie in der Kritik - passiert ist trotzdem nichts. Nun hat Hubertus Heil (SPD) ein Verbot von Werkverträgen auf den Weg gebracht. Wo sie üblich sind und was den Arbeitsminister daran stört, erklärt Haupstadtkorrespondent Lothar Lenz.