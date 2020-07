imago images / Shotshop Bild: imago images / Shotshop

Fr 03.07.2020 | 12:45 | Auf den Punkt

- Die elektronische Patientenakte

Alle wichtigen Gesundheitsdaten an einem Ort gesammelt - das ist die Idee hinter der elektronischen Patientenakte, die ab 2021 bereit stehen soll. Was die E-Akte bringt und was welche Probleme sie für die Datensicherheit von Patient*innen bedeutet, erklärt Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert.