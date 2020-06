- Wer profitiert vom Kinderbonus?

Die ersten Maßnahmen des Konjunkturpakets werden am Montag auf den Weg gebracht. Einer der Bausteine ist ein Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Wie genau die Maßnahme funktionieren soll, bringt Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünffinger auf den Punkt.



Der Kinderbonus geht nicht nur an Familien mit kleinen Kindern zuhause, sondern wird auch bezahlt für Kinder bis 25 Jahre, die in Ausbildung sind, studieren, oder einen Minijob haben. Und: Die 300 Euro gehen an alle Eltern, ganz gleich, wie viel diese verdienen. Auch Eltern, die von Hartz IV leben, bekommen das Geld. Der Kinderbonus wird nicht abgezogen. Üblicherweise ist das so bei allen anderen zusätzlichen Sozialleistungen. Die 300 Euro pro Kind landen also wirklich auf jedem Konto.



Interessant wird es dann bei der Steuererklärung. Der Kinderbonus wird steuerlich behandelt wie das Kindergeld. Das deutsche Steuerrecht kennt aber nur Kindergeld oder Kinderfreibetrag. Ein Ehepaar mit einem Kind und einem zu versteuernden Jahreseinkommen von circa 90.000 Euro wird den Kinderbonus auf dem Konto merken.



Und so macht es das Finanzamt: Bei der Steuererklärung rechnen die Finanzbeamten das Kindergeld, das die Familie im Jahr bekommen hat, mit dem Steuervorteil durch den Kinderfreibetrag gegen - und entscheidet dann nach dem Günstigerprinzip.

Das heißt: Wenn sich am Ende der Rechnung herausstellt, dass die Summe des Kindergelds höher ist als der Steuervorteil durch den Kinderfreibetrag, gewährt das Finanzamt den Eltern das höhere Kindergeld.



Das Steuerzahlerinstitut - es ist angegliedert an den Bund der Steuerzahler - hat ausgerechnet: Ohne den Kinderbonus von 300 Euro im Jahr würde dasselbe Ehepaar mit einem Kind bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 68.000 Euro mehr vom Kindergeld haben als vom Kinderfreibetrag.