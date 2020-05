imago images / Kyodo News Bild: imago images / Kyodo News

Di 26.05.2020 | 07:10 | Auf den Punkt

- Hygieneregeln in der Bahn

Die Deutsche Bahn will zu Pfingsten wieder mehr Züge auf die Gleise schicken. Ein Schritt hin zu mehr Normalität. Aber wie will die Bahn ein sicheres Reisen in Zeiten von Corona sicherstellen? Aurelie Winker aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.