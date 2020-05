imago images/ Sabine Brose/ Sorge Bild: imago images/ Sabine Brose/ Sorge

Mo 25.05.2020 | 13:05 | Auf den Punkt

- Was ist die Berliner Corona-Ampel?

In Berlin und Brandenburg gibt es ab Montag weitere Corona-Lockerungen. Wie sich das auf die Infektionszahlen auswirkt, lässt sich in knapp zwei Wochen beurteilen. Der Berliner Senat hat dazu ein Ampelsystem erfunden und Inforadio-Redakteurin Nicola Graf bringt auf den Punkt, was es damit auf sich hat.