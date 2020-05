imago/Hohlfeld Bild: imago/Hohlfeld

Fr 22.05.2020 | 06:25 | Auf den Punkt

- Wie viele Touristen kommen nach Berlin?

Himmelfahrtswochenende, mit Brückentag, frühsommerliches Wetter: Normalerweise die ideale Kombination für einen kleinen Stadturlaub. Auch in Berlin brummt der Tourismus in der Regel an solchen Tagen - nicht so in diesem Jahr. Wie viele Besucher sind normal - und wie viele werden jetzt erwartet? Anna Hanke bringt es auf den Punkt.