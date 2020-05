Was war der Flügel in der AfD?

Der "Flügel" in der AfD hat sich inzwischen aufgelöst, nachdem er für den Verfassungschutz zum Beobachtungsfall geworden ist. Was es ganau mit dem Flügel auf sich hatte, Annette Deist aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.

Björn Höcke und Andreas Kalbitz - das waren die beiden Chefs des Flügels, der sich zum 1. Mai aufgelöst hat. Nach parteiinternen Angaben wurde das rechtsextreme Netzwerk von etwa 40 Prozent der AfD-Mitglieder unterstützt. Besonders im Osten Deutschlands hatte der Flügel großen Einfluß.



Der Verfassungsschutz rechnete dem Flügel rund 7.000 Afd-Mitglieder zu. Mitgliedslisten gab es nicht, der Flügel war keine offizielle Parteigliederung - wie etwa die Werteunion von CDU und CSU. Aber der Flügel hatte Macht. Stets agierte er geschlossen, koordinierte sich bei Abstimmungen und bildete so große Stimmenblöcke.

Im März 2020 wurde der Flügel vom Verfassungsschutz als Beobachtungfall eingestuft. Daraufhin entschied der AfD-Vorstand um Parteichef Jörg Meuthen, dass sich der Flügel auflösen müsse. Gemässigte AfD-Politiker hatten befürchtet, dass die radikalen Töne des Flügels bürgerliche Wähler abschrecken könnten, insbesondere im Westen Deutschlands. Sowohl Björn Höcke als auch Andreas Kalbitz verblieben aber nach Auflösung des Flügels weiterhin an der Spitze ihrer AfD-Landesverbände in Thüringen beziehungsweise Brandenburg.