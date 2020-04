- Darf man in Corona-Zeiten verreisen?

Das Kabinett hat beschlossen, die internationale Reisewarnung bis Mitte Juni zu verlängern. Immer mehr Flugzeuge bleiben am Boden und die Airlines klagen, dass sie Verluste machen. Aber ist Reisen aktuell komplett verboten? Inforadio-Redakteurin Aleksandra Karolczyk bringt es auf den Punkt.



Reisen ist aktuell nur beschränkt möglich – es hängt vor allem davon ab, aus welchem Grund sich jemand auf den Weg macht.



Damit sich das Coronavirus nicht ausbreitet, hat das Innenministerium seit Mitte März zahlreiche Grenzkontrollen eingeführt. Reisende ohne einen dringenden Grund dürfen nicht mehr ein- und ausreisen. Das gilt also vor allem für touristische Reisen. Und auch viele andere Länder haben ihre Grenzen für Touristen dicht gemacht.



Nach Deutschland ein- oder ausreisen ist aber in wenigen Ausnahmen möglich: So dürfen Deutsche, die noch im Ausland sind, zum Beispiel wieder nach Hause kommen – auch mit dem Flugzeug. Und alle dürfen einreisen, um etwa ärztlich behandelt zu werden oder wegen eines familiären Todesfalls. Das gilt unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Auch für Erntehelfer und Grenzpendler gibt es Ausnahmen.



Grundsätzlich dürfen die Menschen auch innerhalb Deutschlands fliegen oder mit Zügen reisen – allerdings nicht zu touristischen Zwecken. Hotels und Ferienappartements dürfen keine Touristen unterbringen. Höchstens Geschäftsreisende dürfen in Hotels übernachten.

Aber grenzüberschreitende Geschäftsreisen innerhalb der EU sind eingeschränkt. Nur in systemrelevanten Feldern dürfen sie stattfinden. Also zum Beispiel im medizinischen Bereich, der Infrastruktur – aber auch Ingenieure oder Elektrotechniker dürfen mit entsprechenden Nachweisen in andere Länder einreisen.