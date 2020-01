imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 08.01.2020 | 06:45 | Auf den Punkt

- Was macht ein Schulsozialarbeiter?

Schulsozialarbeiter sollen sich um schwierige Schüler kümmern, die Schulabbrecherquote reduzieren und Lehrer entlasten. Bis zum Sommer 2021 soll jede Berliner Schule mit einem Schulsozialarbeiter ausgestattet sein. Was macht man in diesem Job und was verdient man? Kirsten Buchmann bringt es auf den Punkt.