Mo 09.12.2019 | 08:08 | Auf den Punkt

- Was bedeutet "Normandie-Format"?

Am heutigen 9. Dezember wollen vier Staats- und Regierungschefs über Frieden in der Ostukraine sprechen. Für diese Gespräche gibt es ein eigenes Label: "Normandie-Format". Was damit gemeint ist, bringt Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs auf den Punkt.