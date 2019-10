imago images / A. Friedrichs Bild: imago images / A. Friedrichs

Mo 07.10.2019 | 07:45 | Auf den Punkt

- Wer ist "Extinction Rebellion"?

Die Klimaaktivisten von "Extinction Rebellion" sind in Berlinunterwegs und planen Sitzblockaden, um den Verkehr lahmzulegen. Was ist das eigentlich für eine Gruppe und was wollen die? Inforadio-Reporter Oliver Soos bringt es auf den Punkt.