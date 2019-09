Wem der Showdown in Washington nützt - und wem nicht

Verfassungsbruch, Amtsmissbrauch - das werfen die amerikanischen Demokraten US-Präsident Donald Trump vor. Sie prüfen deshalb jetzt offiziell ein kompliziertes Amtsenthebungsverfahren. Am Ende ist nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch der Senat beteiligt, in dem die Republikaner aber die Mehrheit haben. Deshalb wird das Verfahren wohl keinen Erfolg haben, sondern nur viel Schaden anrichten - meint unser Korrespondent Arthur Landwehr aus Washington in seinem Zwischenruf.