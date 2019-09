Wie viel bebaubare öffentliche Flächen gibt es in Berlin?

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der größten Herausforderungen an die Berliner Politik. Ein Mittel ist der Bau neuer Wohnungen. Da stellt sich die Frage: Wie viele bebaubare Flächen gibt es in Berlin eigentlich? Inforadio-Reporter Wolf Siebert bringt es auf den Punkt.

Die Suche nach einer Antwort ist schwierig: Die Bausenatorin verweist auf den Finanzsenator, denn der ist für die Liegenschaftspolitik zuständig. Aber er hat keinen Überblick über bebaubare öffentliche Flächen in der Stadt. Und verweist auf die Bausenatorin. Zumindest verwaltungsintern gibt es das WoFIS, das "Wohnbauflächen-Informationssystem". Daten gibt es auch in Einzelaufstellungen, zum Beispiel von den Berliner Bezirken oder dem BIM, dem öffentlichen Berliner Immobilienmanagement, aber diese Daten hat bislang offenbar niemand so zusammengeführt, dass man sich als Bürger einen Überblick verschaffen kann.

Der Mieterverein sagt, dass innerhalb des S-Bahn-Rings rund 85% des Baulandes in privater Hand sind, außerhalb des Rings sind es schätzungsweise 50%. Politische Pläne, eine präzisere Datengrundlage zu schaffen, warten noch auf ihre Umsetzung. Im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün heißt es im Kapitel "Bezahlbares Wohnen für alle": "Die Einrichtung eines öffentlichen Liegenschaftskatasters wird geprüft."