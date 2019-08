imago images/ A. von Dueren Bild: imago images/ A. von Dueren

Do 29.08.2019 | 09:25 | Auf den Punkt

- Wie steht es um die Wälder in Deutschland?

Die Wälder leiden unter Trockenheit und Hitze. Aktuell sind die Waldschäden in Deutschland bereits massiv. Künftig sollen die Wälder so aufgeforstet werden, dass mehr klimaresistente Mischwälder entstehen. Wie kann das umgesetzt werden? Dazu trifft sich am Donnerstag der "Waldgipfel" um Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Das Stichwort von Hauptstadt-Korrespondentin Birgit Schmeitzner.