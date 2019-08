dpa Bild: dpa

Fr 23.08.2019 | 06:10 | Auf den Punkt

- Beamte sorgen für mehr als 200.000 Inlandsflüge

6 von 14 Bundesministerien haben ihren Dienstsitz nicht nur in Berlin, sondern auch in Bonn. Wenn sich Beamte und Mitarbeiter austauschen, reist der eine mal zum anderen - und das geschieht sehr häufig mit dem Flugzeug. Eine Praxis, die wenig klimafreundlich ist. Wie oft gehen die Ministerialen eigentlich in die Luft? Wolf Siebert aus der inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.