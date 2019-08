imago images / Arnulf Hettrich Bild: imago images / Arnulf Hettrich

Di 20.08.2019 | 10:25 | Auf den Punkt

- Warum braucht Berlin einen Stadtentwicklungsplan?

Berlin wächst. Jedes Jahr kommen mehr als 30.000 Menschen neu in die Hauptstadt. In zehn Jahren sollen insgesamt 4 Millionen Menschen in Berlin wohnen. Sie brauchen alle eine Wohnung - und die sind bekanntlich Mangelware. Der Senat will sich deswegen mit dem Berliner Stadtentwicklungsplan Step 2030 befassen. Aber warum brauchen Städte einen Entwicklungsplan? Inforadio-Redakteurin Anna Toelke bringt es auf den Punkt.