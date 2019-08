dpa Bild: dpa

Sa 10.08.2019 | 07:04 | Auf den Punkt

- Daher kommt die Sternschnuppen-Schauer im August

Für Sternengucker und Hobby-Astronomen beginnt am Wochenende die beste Zeit des Jahres. Denn Mitte August kann man jedes Jahr wahre Schauer von Sternschnuppen beobachten. Bis zu hundert Sternschnuppen können an manchen Tagen vorkommen. Das Sternschnuppen-Spektakel wird Perseiden genannt. Aber was hat es damit auf sich? Ruth Kirchner aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.