Gutes Schulmaterial, eine Klassenfahrt oder auch die Mitgliedschaft in einem Sportverein - in vielen armen Familien fehlt das Geld, damit die Kinder nicht zurückstecken müssen. Mit der Reform des Bildungs- und Teilhabegesetzes will die Bundesregierung Familien besser unterstützen. Auch in Brandenburg ist Kinderarmut immer noch ein großes Problem. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg bringt Zahlen und Fakten auf den Punkt.