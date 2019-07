imago/Camera4/Eberhard Thonfeld Bild: imago/Camera4/Eberhard Thonfeld

Do 25.07.2019 | 12:30 | Auf den Punkt

- Hohenzollern: Was steckt hinter der Klage?

Vier Stunden wurde am Mittwoch in Berlin über die Forderungen der Hohenzollern verhandelt. Es geht um tausende Kunstgegenstände aus den Schlossmuseen in und um Berlin und um das Wohnrecht im Schloss Cecilienhof in Potsdam. Aus dem Büro von Kulturstaatsminister Grütters heißt es, beide Seiten seien an einer gütlichen Einigung interessiert. Thomas Rautenberg bringt es auf den Punkt.