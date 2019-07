imago images / Arnulf Hettrich Bild: imago images / Arnulf Hettrich

Di 23.07.2019 | 07:25 | Auf den Punkt

- Was beinhaltet der Luftreinhalteplan?

Dicke Luft an stark befahrenen Straßen und Kreuzungen - viele Berliner erleben das in ihrem Alltag. Ein neuer Luftreinhalteplan soll Besserung bringen, an diesem Dienstag will der Senat ihn beschließen. Was tut Berlin gegen schlechte Luft? Kirsten Buchmann bringt es auf den Punkt.