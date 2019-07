dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Fr 19.07.2019 | 11:10 | Auf den Punkt

- Wie wird man "Exzellenzuniversität"?

Demnächst kann man in Deutschland an "Exzellenzuniversitäten" studieren. Zum ersten Mal vergibt das Expertengremium der "Exzellenzstrategie" von Bund und Ländern, früher "Exzellenzinitiative", das gleichnamige Prädikat. 19 Unis haben sich darum beworben, 11 davon haben eine Chance auf den Titel. Was das bedeutet und wer was davon hat - Oda Tischewski bringt es auf den Punkt.



Einigen Spott gab's für den Slogan: "Brain Up! Deutschland sucht seine Spitzenuniversitäten" - unter diesem Motto starteten Bund und Länder ab 2005 die "Exzellenzinitiative". Was nach Castingshow im Privatfernsehen klang, hat sich knapp 15 Jahre später fest etabliert: Drei Runden mehrjähriger Förderung für die deutschen Hochschulen sind abgeschlossen, jetzt wird aus der "Exzelleninitiative" die "Exzellenzstrategie".