imgao/Michael Trammer Bild: imgao/Michael Trammer

Di 02.07.2019 | 12:25 | Auf den Punkt

- Truppenübungsplatz Lübtheen

In der Lübtheener Heide brennt es inzwischen auf rund 600 Hektar - es ist der bisher größte Brand in der Geschichte Mecklenburg Vorpommerns. Vier kleine Dörfer etwa 50 Kilometer südwestlich von Schwerin wurden vorsorglich evakuiert. Die Flammen wüten auch auf einem Teil des insgesamt 6000 Hektar großen ehemaligen Truppenübungsplatzes. Der ist stark munitionsbelastet, was die Löscharbeiten extrem erschwert. Was über das ehemalige Militärgelände bekannt ist, bringt Inforadio-Redakteurin Annette Deist auf den Punkt.