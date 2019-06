imago images/ Rainer Droese Bild: imago images/ Rainer Droese

Mi 26.06.2019 | 06:05 | Auf den Punkt

- Mythos Mittagshitze

Am Mittwoch werden wir voraussichtlich den bislang heißesten Tag in diesem Jahr erleben. Temperaturen bis annähernd 40 Grad können es in unserer Region werden. In puncto Hitze gelten besonders die Mittagsstunden als die gefährlichste Zeit des Tages. Dem ist aber nicht so. Jana Ebert aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.