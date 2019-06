imago images / photothek Bild: imago images / photothek

Di 11.06.2019 | 12:45 | Auf den Punkt

- Aufruf zur Mieterhöhung: Wer ist Haus & Grund?

Der Eigentümerverband Haus & Grund ruft seine Mitglieder auf, Mieten in Berlin kurzfristig zu erhöhen. Als Grund nennt der Verband den geplanten Mietendeckel, den der Berliner Senat in einer Woche beschließen will. Wer Haus & Grund ist, bringt Redakteurin Banu Baturay auf den Punkt.