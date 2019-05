- Was ist das "LifeTime"-Projekt?

Es ist eine große Vision von 120 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus 18 europäischen Ländern: Menschliche Zellen während einer Krankheit beobachten und verstehen können - und dadurch Grundlagen für die Medizin von morgen schaffen. Anfang dieser Woche wurde dazu in Berlin das Projekt "LifeTime" gestartet. Worum es dabei genau geht, bringt Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler auf den Punkt.

Die Forscher und Forscherinnen um die Projektkoodinatoren Nikolaus Rajewsky vom Berliner Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin und Geneviéve Almouzni vom Institut Curie in Paris wollen menschliche Zellen während einer Krankheit verstehen und behandeln können. Wir wollen Infrastrukturen aufbauen, so Prof. Rajewsky, um in menschlichen Zellen die molekulare Struktur dieser Zellen während der Krankheitsentwicklung zu messen. Dabei geht es um Krebs, Alzheimer aber auch Organversagen von Herz oder Niere. Mit diesem Verständnis erhoffen sie sich dann, neue Heilungsansätze entwickeln zu können. LifeTime umfasst drei große Bereiche, für die neue Technologien entwickelt und integriert werden müssen. Erstens die Einzelzellanalyse, mit der die Entwicklung und Spezialisierung Tausender Zellen gleichzeitig verfolgt werden kann – laut Wissenschaftsmagazin Science der wissenschaftliche Durchbruch des Jahres 2018 für Rajewsky und Team. Zweitens mit Hilfe von Organoiden – so genannten Mini-Organen in der Petrischale können Krankheitsmodelle entwickelt werden und drittens wird erstmals künstliche Intelligenz die entstehenden Datenmengen verarbeiten. An LifeTime arbeiten daher nicht nur Zellbiologen und Ärzte sondern selbstverständlich auch Informatiker, KI-Experten aber auch Sozialwissenschaftler und Ethiker mit.

Die Europäische Kommission hat LifeTime gerade mit einer Million Euro gefördert, um den genauen Projektplan zu entwickeln. In einem Jahr könnten dann die beteiligten Wissenschaftler aus dem Horizon-Programm der EU eine Milliarde Euro an Förderung erhalten – wenn ihr Konzept überzeugt.