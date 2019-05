Was ist das Darknet?

Im Internet kriegt man alles - auch Drogen oder gefälschte Dokumente. Solche Geschäfte sind aber illegal und finden deshalb im sogenannten Darknet statt, einem verborgenem Teil des Internets. Jetzt haben Ermittler des BKA gemeinsam mit dem FBI den Marktplatz "Wall Street Market" im Darknet ausgehoben. Was "Wall Street Market" war und wie es funktionierte - Hilde Van Poucke aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.

"Wall Street Market" ist ein Online-Marktplatz. Insbesondere Drogen, ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware wurden dort gehandelt. Krimineller Handel mit illegaler Ware - also war diese Handelsplattform aussschließlich über ein anonymisierendes Netzwerk im sogenannten Darknet zugänglich.



"Wall Street Market" war auf den internationalen Handel mit kriminellen Gütern ausgerichtet und wohl die weltweit zweitgrößte kriminelle Handelsplattform.

Zuletzt waren auf dem Marktplatz über 63.000 Verkaufsangebote eingestellt und weit über eine Million Kundenkonten angemeldet.



Kunden bezahlten mit den Kryptowährungen Bitcoin und Monero.

Die mutmaßlichen Verantwortlichen des Marktplatzes sollen für die Abwicklung der Verkäufe Provisionszahlungen in Höhe von zwei bis sechs Prozent des Verkaufwertes erhalten haben.



Am 23. April schalteten die mutmaßlichen Betreiber die Plattform in den Wartungsmodus und begannen, die Geldbeträge an sich selbst zu transferieren. Zu dem Zeitpunkt waren aber auch die Cyberspezialisten des Bundeskriminalamtes aktiv. Es folgten Durchsuchungen und gestern wurden die Server von Wall Street Market beschlagnahmt.