imago images/Stefan Zeitz Bild: imago images/Stefan Zeitz

Di 30.04.2019 | 06:50 | Auf den Punkt

- Was an der Rummelsburger Bucht gebaut werden soll

Es wurde viel gestritten, Anwohner sind immer noch dagegen, doch jetzt ist der Bebauungsplan für die Rummelsburger Bucht in Berlin-Lichtenberg beschlossene Sache. Die Bezirksverordnetenversammlung stimmte den Bauplänen am Montagabend zu. An der Bucht soll ein riesiges, exotisches Aquarium entstehen: Die "Coral World". Was genau geplant ist, erklärt Inforadio-Redakteurin Annette Deist.