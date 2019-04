Die Rolle der Christen in Sri Lanka

Die Anschlagsserie von Ostersonntag in Sri Lanka schockiert: Bislang 290 Tote, über 500 Verletzte. Neben drei Luxus-Hotels waren auch drei Kirchen Ziel der Selbstmordattentäter. Die Gotteshäuser waren zu der Zeit alle vollbesetzt - die Gläubigen feierten die Ostermesse. Welche Rolle spielen Christen in Sri Lanka? Annette Deist aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.

Buddhisten und Hindus stellen die Mehrheit der Bevölkerung in Sri Lanka - aber es gibt auch eine christliche Minderheit. Gut sieben Prozent der fast 21 Millionen Einwohner sind Christen. Die große Mehrheit unter ihnen, gut 1,2 Millionen Gläubige, gehört der katholischen Kirche an. Daneben gibt es noch etwa 200.000 Mitglieder andere christlicher Glaubensgemeinschaften.



Die katholische Kirche hat sich mit ihren Schulen, Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen, die allen Bürgern Sri Lankas offen stehen, viel Ansehen erworben. Generell aber haftet allen Christen auf Sri Lanka bis heute der Nimbus an, einer von früheren Kolonialherren importierten Religion anzugehören.



Die Portugiesen waren hier die ersten - sie begannen mit der Missionierung Ceylons - wie Sri Lanka damals genannt wurde - bereits im 16. Jahrhundert. Und Franziskaner, Jesuiten, Dominikaner und Augustiner verankerten im Namen des portugiesischen Königs den katholischen Glauben. Ab Mitte des 17. Jahrhundert waren die Niederländer die neuen Herren Ceylons. Sie verboten den katholischen Glauben und förderten protestantische Prediger. Schließlich wurde Ceylon britisch - und die Briten führten 1796 die Religionsfreiheit ein.



Heute finden sich unter den singhalesischen Mehrheitsbevölkerung etwa 4 Prozent und unter der tamilischen Minderheit 15 Prozent Katholiken.