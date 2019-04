Die Kathedrale Notre Dame ist fast 900 Jahre alt, ein Wahrzeichen von Paris, Krönungskriche der französischen Könige. Selbst die Wirren der französischen Revolution und des zweiten Weltkriegs hat sie überstanden. Die Nacht von Montag auf Dienstag aber wurde Notre Dame zum Verhängnis: Ein Feuer brachte massive Zerstörung, ist inzwischen aber unter Kontrolle. Welche Geschichte, welche Bedeutung hat Notre Dame für Paris? Inforadio-Reporterin Oda Tischewski bringt es auf den Punkt.



Notre-Dame de Paris, zu Deutsch "unsere liebe Frau von Paris", ist eine der ältesten gotischen Kirchen Frankreichs - so alt, dass ihre Errichtung Mitte des 12. Jahrhunderts noch im romanischen Stil begonnen wurde, mit Fortschreiten des Baus aber mehr und mehr die neuen Techniken und Stilmittel der Gotik zum Einsatz kamen.

Erst nach fast 200 Jahren war die Kathedrale des Erzbistums Paris an der Ostspitze der Seine-Insel Île de la Cité endlich fertig - historische Entwicklungen und Ereignisse wie die Aufklärung und die Französische Revolution hinterließen in den folgenden Jahren immer wieder ihre Spuren in seinem Inneren.

Dem Laien prägen sich die beiden quadratischen, knapp 70 Meter hohen Türme der westlichen Fassade und die ausladenden Strebebögen an Süd- und Nordseite ein. Und auch die Dimensionen des Gotteshauses sind eindrucksvoll: Das Kirchenschiff ist 130 Meter lang, 48 Meter breit und 35 Meter hoch und fasst etwa 9.000 Menschen - genug Platz für Großveranstaltungen wie der Krönung Napoleons I. zum Kaiser 1804.

Victor Hugo widmete Notre-Dame seinen 1831 erschienen, gleichnamigen Roman, der im Deutschen den Titel "Der Glöckner von Notre-Dame" trägt und der die Kirche bis in alle Details beschreibt: So beobachtet der verkrüppelte Quasimodo darin von der mit grotesken Wasserspeiern besetzten Balustrade, der Chimärengalerie, herab das bunte Treiben auf den Pariser Straßen. Auf den Spuren von Hugos Anti-Helden wandeln heute Touristen: Um die 14 Millionen Besucher zählt Notre-Dame - pro Jahr!