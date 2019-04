dpa/ Jens Büttner Bild: dpa/ Jens Büttner

Sa 13.04.2019 | 08:04 | Auf den Punkt

- Wie angesagt sind Jugendfeier, Konfirmation und Firmung?

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: Tausende Mädchen und Jungen feiern ihre Jugendweihe - oder Jugendfeier, wie es seit einigen Jahren heißt. Es ist sozusagen der feierliche Eintritt ins Erwachsenenalter. Das christliche Pendant sind die Konfirmation oder Firmung. Aber sind diese Feiern bei Jugendlichen immer noch beliebt oder eher out geworden? Birgit Raddatz aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.