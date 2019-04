imago/Christian Ohde Bild: imago/Christian Ohde

Fr 12.04.2019 | Auf den Punkt

- Wie funktioniert die Masernimpfung?

Sie waren schon fast weg: Die Masern. In vielen Ländern Osteuropas, in Skandinavien sowie in Nord- und Südamerika gelten sie als ausgerottet. In Deutschland dagegen taucht die Krankheit derzeit wieder vermehrt auf: Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind 132 Masern-Fälle registriert worden. Brandenburg hat daher am Donnerstag eine Impfpflicht beschlossen. Wie diese Impfung funktioniert und was Masern genau sind, erklärt Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.