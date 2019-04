imago/Arnulf Hettrich Bild: imago/Arnulf Hettrich

Mo 08.04.2019 | 06:25 | Auf den Punkt

- Die Game-Branche in Deutschland

In Berlin gehts ab heute ums Daddeln - aber nicht nur im engeren Sinne. Die Gamesweek beginnt. Eines der Themen ist zum Beispiel der Einfluss der Game-Branche auf andere in Sachen Digitalisierung, Industrie 4.0. Wie groß ist der Spiel-Betrieb in Deutschland? Norbert Hansen aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.