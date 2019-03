dpa Bild: dpa

Mi 27.03.2019 | 09:45 | Auf den Punkt

- Was ist die EU-Mission Sophia?

Seitdem die rechts-nationale Regierung in Rom am Ruder ist, gibt es immer wieder Streit um Flüchtlinge, die aus Seenot gerettet in Italien an Land gebracht werden sollen. Neben vielen privaten Rettungs-Initiativen macht das auch die EU - als Nebeneffekt ihrer Mittelmeer-Mission "Sophia". Und auch darüber ärgert sich die Italienische Regierung so sehr, dass sie das Mandat des Marine-Einsatzes nicht verlängern will. Worum geht es denn bei der Mission Sophia eigentlich? Inforadio-Redakteur Tilman Büttenbender bringt es auf den Punkt.