Do 21.03.2019 | 07:05 | Auf den Punkt

- Was ist die G10-Kommission?

Das Innenministerium will den Geheimdiensten per Gesetz mehr Befugnisse bei der Überwachung geben. Für solche Eingriffe sollen sich die Dienste eine Genehmigung der G10-Kommission des Bundestages holen müssen. Was ist diese Kommission überhaupt? Inforadio-Redakteurin Christine Werner bringt es auf den Punkt.