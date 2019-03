imago/Rolf Kremming Bild: imago/Rolf Kremming

Fr 01.03.2019 | 15:45 | Auf den Punkt

- BGH und Raser-Urteil: Wann ist es Mord?

Der Bundesgerichtshof hat am Freitag bestätigt, dass ein Raser wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis muss. Der Fall, um den es geht, hat sich in Hamburg ereignet. Auch in Berlin gab es ein Raser-Urteil wegen Mordes - doch das hatte der Bundesgerichtshof vor einem Jahr aufgehoben. Zwei Fälle, zwei Urteile - was macht den Unterschied? Inforadio-Redakteur Bernhard Kempf bringt es auf den Punkt.