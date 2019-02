- Pkw-Maut - Was ist geplant?

Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs hat sich dafür ausgesprochen, eine Klage Österreichs gegen die Pkw-Maut abzuweisen. Was aber ist geplant? Wieviel müssen Österreicher zahlen, wenn sie deutsche Autobahnen benutzen? Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.

Losgehen soll es im Herbst nächsten Jahres. Die Maut gilt dann für Autos und Wohnmobile, nicht aber zum Beispiel für Krankenwagen, Elektroautos und Motorräder.

Mautpflichtig sind theoretisch alle Autobahnen und Bundesstraßen. Für ausländische Fahrzeughalter wird die Maut aber auf Bundesstraßen ausgesetzt, um den kleinen Grenzverkehr nicht zu belasten.

Nur für die ausländischen Autofahrer gibt es auch Kurzzeitvignetten. Preis für 10 Tage: zwischen 2,50 und 20 Euro, je nach Schadstoff-Ausstoß. Fahrzeughalter aus Deutschland dagegen müssen automatisch die Jahresvignette kaufen - für maximal 130 Euro, auch hier je nach Auto. Im Schnitt sollen es 67 Euro sein.



Allerdings werden deutsche Halter über die Kfz-Steuer in mindestens gleicher Höhe wie der Maut-Beitrag wieder entlastet. Es zahlen unterm Strich also nur ausländische Verkehrsteilnehmer. Die Gebühr wird über eine elektronische Vignette kassiert. Heißt: es gibt keine Aufkleber für die Windschutzscheibe. Das Kennzeichen wird gespeichert und bei Kontrollen elektronisch überprüft.



Die Gebühr kann von zu Hause aus per Internet bezahlt werden, oder auch an Tankstellen. Aber Achtung: Wer nicht zahlt und erwischt wird, muss eine Geldbuße zahlen. Wieviel, steht noch nicht fest.