Do 24.01.2019 | 06:05 | Auf den Punkt

- Was würdigt der Internationale Frauentag?

Berlin soll einen neuen Feiertag bekommen. Wenn der Vorschlag der rot-rot-grünen Landesregierung an diesem Donnerstag eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus bekommt, wird der 8. März der zehnte Feiertag in Berlin werden. Warum der 8. März? Es ist der Internationale Frauentag. Und was es mit dem auf sich hat, bringt Inforadio-Redakteurin Annette Birke-Stumper auf den Punkt.