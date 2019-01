dpa Bild: dpa

Do 17.01.2019 | 09:05 | Auf den Punkt

- Warum werden immer wieder Bomben in Potsdam gefunden?

Nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe am Leipziger Dreieck gibt es umfangreiche Sperrungen in Potsdam. Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen, der Hauptbahnhof ist komplett abgeriegelt. Die Bombe ist bereits Nummer 194, die seit der Wende in Potsdam gefunden wurde. Warum dort so viele Blindgänger liegen, bringt Karin Buchberger aus der Inforadio-Redaktion auf den Punkt.