Do 13.12.2018 | 11:50 | Auf den Punkt

- Wer trägt wann welchen Familiennamen?

Drei Namen auf dem Klingelschild - da denkt manch einer an eine Wohngemeinschaft. Muss aber nicht sein, die Faustregel, "eine Familie, ein Name" gilt schon lange nicht mehr. Wir müssen reden - Familienbande heißt in dieser Woche im Inforadio Aber wer trägt welchen Namen, wann? Anna Hanke aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.