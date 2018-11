ADN/dpa Bild: ADN/dpa

- Was ist der Internationale Frauentag?

Seit Monaten wird in Berlin über einen weiteren arbeitsfreien Feiertag diskutiert. Da sind etliche Daten und Anlässe ins Spiel gebracht worden. Aber jetzt scheint alles auf ein Datum hinauszulaufen - den 8. März, den internationalen Frauentag. Zuerst haben sich Linke und SPD in Berlin für diesen Tag als Feiertag ausgesprochen - jetzt offenbar auch die Grünen. Damit sind sich jetzt alle drei Koalitionspartner einig. Der Internationale Frauentag am 8. März - was ist das genau? Annette Birke-Stumper aus der Inforadio-Redaktion bringt es auf den Punkt.