Bild: imago/Ralph Peters

Sa 04.11.2017 | 11:44 | Apropos Wirtschaft

- Berlin wappnet sich gegen Starkregen

Erst regnet es an einem Tag so viel wie sonst in einem Vierteljahr, dann fegen Sturmtief Xavier und Herwart über die Region: Das Wetter spielt in diesem Jahr verrückt. Vor allem in Berlin herrscht Chaos, wenn die Kanalisation überläuft oder der Verkehr wegen umgeknickter Bäume zusammenbricht. Wie kann sich die Stadt gegen solches Extremwetter wappnen? Ein "Apropos Wirtschaft" mit Franziska Ritter über sprudelnde Ansätze des Senats und der Berliner Wasserbetriebe, um dem Starkregen Herr zu werden.