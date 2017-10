Bild: dpa

- Air Berlin ist Geschichte

Es war ein dramatischer Sommer für Air Berlin, für Kunden und Mitarbeiter. Der Hammer fiel am 15. August 2017. An diesem Tag trat der Chef der Air Berlin, Thomas Winkelmann, vor die Mikrofone, meldete Insolvenz an, war aber dennoch optimistisch. Aber nach und nach stellte Air Berlin den Flugbetrieb dann doch ein. Erst fiel die Langstrecke, dann wurde bestätigt, dass zu Ende Oktober sämtliche Air Berlin Flüge eingestellt würden. Der letzte reguläre Flug der Airline landete am Freitagabend in Berlin. Zu "Apropos Wirtschaft" begrüßt Sie Eric Graydon mit einer Rückschau.

Oktober 2017 Gründung als Chartergesellschaft durch den Ex-Pan-Am-Piloten Kim Lundgren. Erstflug am 28. April 1979 von Berlin-Tegel nach Mallorca. Die Flotte umfasst zwei Maschinen.

Im April kauft der LTU-Manager Joachim Hunold die Mehrheit der Anteile. Es gibt kurz darauf 15 Flüge pro Tag.

Mit dem Mallorca Shuttle Einstieg ins Linienfluggeschäft

Einstieg bei der Fluggesellschaft Niki des früheren Rennfahrers Niki Lauda

Börsengang und Kauf der Fluggesellschaft dba

Kauf des Ferienfliegers LTU, damit auch Interkontinentalflüge

Air Berlin rutscht in die roten Zahlen, ein erstes Sparprogramm folgt. Die Übernahme des Ferienfliegers Condor scheitert.

Hunold wirft das Handtuch, Hartmut Mehdorn übernimmt. Ein weiteres Sparprogramm kommt. 18 der 170 Maschinen werden verkauft.

Die arabische Staatsairline Etihad erhöht ihren Anteil von knapp 3 auf 29,2 Prozent und stützt die Fluglinie mit Millionen. Ein neues Sparprogramm beginnt.

Wolfgang Prock-Schauer wird Vorstandschef und verschärft das Sparprogramm. Jeder zehnte Arbeitsplatz fällt weg, die Flotte schrumpft auf 142 Maschinen.

Im Februar löst Stefan Pichler den glücklosen Prock-Schauer ab. Air Berlin macht 447 Millionen Euro Verlust - so viel wie nie.

Nach einem juristischen Tauziehen kann Air Berlin den größten Teil der wichtigen Gemeinschaftsflüge mit Etihad weiter anbieten. Die Zahlen bessern sich nicht. Gespräche mit Lufthansa über einen Verkauf von Geschäftsteilen beginnen. Mit einem tiefgreifenden Umbau und der Streichung von bis zu 1200 Arbeitsplätzen will Air Berlin seine Krise überwinden.

Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

Air Berlin meldet Insolvenz an. Zuvor hatte Etihad seine finanzielle Unterstützung eingestellt. Ein 150-Millionen-Euro-Kredit des Bundes soll den Flugbetrieb zunächst sichern.

Air Berlin wird zerschlagen. Die Lufthansa übernimmt die meisten Maschinen und Verbindungen. Über den Rest wird zäh weiterverhandelt.



8000 Air Berlin-Beschäftigte müssen sich jetzt neu orientieren. 3000 werden von der Lufthansa übernomen, die anderen zittern um ihre berufliche Zukunft. Eine große Transfergesellschaft kommt nach Widerständen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen nicht zustande, das Land Berlin will allerdings eine "kleine" Transfergesellschaft für 1200 Beschäftigte schaffen.



Die letzte Air Berlin-Maschine landet schließlich am späten Abend des 27. Oktober 2017 auf dem Flughafen Berlin-Tegel.



