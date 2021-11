dpa Bild: dpa

Di 09.11.2021 | 06:05

- Bußgeldkatalog: Was wird härter bestraft?

Am Dienstag tritt der neue Bußgeldkatalog in Kraft: Wer schneller fährt als erlaubt und erwischt wird, muss doppelt so viel zahlen wie bisher. Deutlich teurer wird zum Beispiel auch dass Falschparken. Die wichtigsten Veränderungen von Marcus Latton.