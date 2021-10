dpa Bild: dpa

So 10.10.2021 | 10:43

- Politische Macht von Social Media

YouTube hat die Kanäle des russischen Senders RT gesperrt und das mit der Verbreitung von Falschinformationen über die Corona-Pandemie begründet. Doch ist dieser Schritt OK oder ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit? Und was hat es mit dem Silicon Savannah auf sich? Von Julie Rutsch und Tobais Klein