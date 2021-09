picture alliance/dpa | Birgit Reichert Bild: picture alliance/dpa | Birgit Reichert

Di 21.09.2021 | 12:45

- Mordverdacht gegen Maskenverweigerer

Ein Angestellter einer Tankstelle stirbt, weil er einen Mann auf die Maskenpflicht hinweist. So geschehen am Wochenende in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Der mutmaßliche Täter wird am nächsten Morgen von der Polizei gefasst, trotzdem sind viele Fragen offen. Von Lena Bathge