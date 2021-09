picture alliance / dpa | Wolfgang Weihs Bild: picture alliance / dpa | Wolfgang Weihs

Mo 20.09.2021 | 11:15

- Doping-Versuche in der DDR

Im Frühjahr hatte eine ARD-Dokumentation über Menschenversuche an Hobbysportlern in der DDR für Aufsehen gesorgt. Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind neue Facetten des DDR-Staatsdopingsystems ans Licht gekommen. Nun nehmen sich Forscher der Sache an – allerdings nicht in Deutschland. Von Josef Opfermann